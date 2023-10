Kayne West will Bianca zu besserer Version von Kim machen!

Will er eine zweite Kim Kardashian (43) aus ihr machen? Kanye West (46) und Kim Kardashian, die zusammen vier Kinder haben, sind seit November 2022 offiziell geschieden. Der Rapper heiratete rund einen Monat später die australische Architektin Bianca Censori, die zuvor seine Angestellte war. Seine erste Ehe mit Kim soll unter anderem an seinem bizarren Verhalten gescheitert sein. Nun soll Kanye angeblich einen Plan ausgeheckt haben, um aus Bianca eine Kim 2.0 zu machen!

Radar berichtet, dass sich Bianca laut Insider-Infos ihrem berühmten Ehemann komplett unterordnet. "Kanye diktiert ihr, wie sie sich zu verhalten hat, was sie zu sagen hat und wie ihr Stil sein soll", so die Quelle. Ein anderer Insider will wissen, dass der Musiker nun noch einen Schritt weitergegangen sei – angeblich möchte er aus der Australierin eine "bessere" und "gehorsamere" Version seiner ersten Ehefrau machen, die ihm zu eigensinnig war. Kanye soll aus Censori die Frau seiner Träume formen wollen.

Die rasche Eheschließung von Kanye und Bianca hatte vor allem religiöse Gründe gehabt, so Insider gegenüber US Weekly. Der "Heartless"-Interpret und Bianca sollen demnach Ja gesagt haben, "um intim zu werden". Lieben würde sich das Ehepaar aber trotzdem aufrichtig.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2019

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

ActionPress Bianca Censori, Designerin

