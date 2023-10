Nach Affärengerüchten: Sydney Sweeney gratuliert Glen Powell

Feuert Sydney Sweeney (26) hiermit etwa wieder die Gerüchteküche an? Seit vergangenem Jahr ist die hübsche Schauspielerin nun schon mit ihrem Partner Jonathan Davino verlobt. Aktuell steht der Euphoria-Star aber auch mit Hottie Glen Powell (35) vor der Kamera für eine romantische Komödie. Ihr vertrautes Verhalten fiel den Fans dabei sofort auf – es machten Gerüchte um eine Affäre die Runde. Diese wurden allerdings schnell von den beiden dementiert. Nun gratuliert Sydney ihrem Co-Star Glen mit einem süßen Beitrag zum Geburtstag!

In ihrer Story auf Instagram teilt die 25-Jährige ein fröhliches Selfie mit ihrem Schauspielkollegen. Darauf lachen beide breit in die Kamera und tragen große Hüte sowie eine Jacke im Partnerlook. "Alles Gute an meinen kameradschaftlichen Camp-Betreuer, Abenteurer und Spaßvogel", schreibt Sydney liebevoll dazu.

Glen und Sydney nahmen die Gerüchte um eine Liebelei nicht ganz so ernst. "Glen und mir ist das eigentlich egal. Wir haben so viel Spaß zusammen, und wir respektieren einander so sehr", erklärte die Beauty gegenüber Variety. Die beiden haben bloß für die Kamera ein Liebespaar gespielt. "Es ist eine Liebeskomödie, das ist es, was die Leute wollen", stellte Sydney ausdrücklich klar.

Sydney Sweeney im September 2023

Glen Powell und Sydney Sweeney

Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

