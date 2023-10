"Positive Energie": John Legend schwärmt von seinen Kindern

Wie läuft John Legends (44) Familienleben? Mit "All Of Me" schrieb der Sänger einen der erfolgreichsten Hits der Popgeschichte – und widmete den Song einer besonderen Person: seiner Partnerin Chrissy Teigen (37). 2013 gaben sich die Turteltauben das Jawort. In diesem Jahr durften sich ihre beiden ältesten Kinder Luna (7) und Miles (5) bereits zweimal über ein Geschwisterchen freuen: Im Januar brachte das Model Töchterchen Esti auf die Welt, im Juni kam dann Söhnchen Wren per Leihmutterschaft auf die Welt. Nun gibt John Einblicke in ihr Leben als sechsköpfige Familie.

Gegenüber People erklärt der Musiker, wie glücklich er über seine vier Kids sei: "Sie bringen eine Menge Freude ins Haus und eine Menge positiver Energie." Seine ältesten Sprösslinge seien bereits in der Schule und dem Kindergarten, während auch seine beiden jüngsten Wonneproppen sich prächtig entwickeln: "Sie weinen nicht viel, also fühlen wir uns wirklich gesegnet und freuen uns, sie jetzt in unserem Haus und unserer Familie zu haben."

Erst vor wenigen Wochen ließen John und Chrissy ihre Fans an den ersten Worten ihrer Tochter Esti teilhaben: Auf Instagram teilte der "By Your Side"-Interpret einen Clip,in dem Chrissy ihre Tochter fragt: "Was ist Papas Name? Dada?" Als das acht Monate alte Kind die Worte "Dada" wiederholt, sind alle aus dem Häuschen.

