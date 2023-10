Krebskampf: Schauspielerin Alejandra Villafañe (34) ist tot

Traurige Neuigkeiten aus der Schauspielwelt. Alejandra Villafañe machte sich vor allem durch spanischsprachige Telenovelas einen Namen: Sie ist unter anderem für ihre Rollen in den Serien "La Nieta Elegida" und "Einmal Hexe..." bekannt. Neben der Schauspielerei baute sie sich auch als Model ein weiteres Standbein auf und gewann 2014 sogar den Schönheitswettbewerb Miss Earth Colombia. Doch nun muss Abschied von der Kolumbianerin genommen werden: Alejandra ist im Alter von 34 Jahren verstorben.

Wie The Sun berichtet, weilt die Schauspielerin seit dem 21. Oktober nicht mehr auf dieser Welt. Im vergangenen Mai hatte sie ihren Fans eröffnet, dass bei ihr drei bösartige Tumore in ihren Brüsten und Eierstöcken gefunden wurden. Deshalb unterzog sie sich einer Chemotherapie und einer Operation, was zunächst auch gut verlief. Doch kurze Zeit später erlitt sie einen Rückschlag, von dem sich die Brünette nicht mehr erholen konnte.

Die Fans reagieren auf diese tragische Neuigkeit geschockt. "Ich weiß nicht, warum mich der Tod von Alejandra Villafañe so sehr berührt […], aber seit ich gesehen habe, dass sie gestorben ist, ist mein Herz wie gelähmt", schreibt eine Userin auf der Plattform X. "Ich bin traurig über den Tod von Alejandra Villafañe. Ich hielt sie immer für eine spektakuläre Frau und verfolgte ihren Krebsprozess in den Netzwerken, aber ich dachte, sie würde es schaffen", trauert ein anderer Nutzer. In einem weiteren Beitrag heißt es: "Der Tod der Schauspielerin Alejandra Villafañe an Krebs in einem so jungen Alter lässt uns darüber nachdenken, wie wir unser Leben führen."

Instagram / alealejavillafane Alejandra Villafañe, Schauspielerin

Instagram / alejavillafane Alejandra Villafañe im Januar 2023

Instagram / alejavillafane Alejandra Villafañe, Schauspielerin

