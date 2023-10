Einleitung startet bald: Nina Noel meldet sich aus Kreißsaal

Nicht mehr lange und Nina Noel (35) darf sich über noch einen Sprössling freuen! Aktuell erwarten die Bloggerin und ihr Verlobter Tony ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz nahm die Beauty ihre Fans mit auf ihre Schwangerschaftsreise. In den vergangenen Tagen deutete sich dann der Endspurt bei ihr an. Da ihr Baby aber offenbar noch nicht auf die Welt kommen möchte, muss die Geburt eingeleitet werden. Nun meldet sich Nina mit einem Update!

In ihrer Instagram-Story verrät die baldige Dreifach-Mama, dass sie nun im Krankenhaus angekommen ist. Dort geht es für Nina direkt in den Kreißsaal. "Jetzt geht es hier gleich ins Bett [...] und dann startet die Einleitung. Ich bin so nervös", erklärt sie ihrer Community. Ihr sei sogar ein bisschen übel vor Aufregung, doch sie freue sich auch, dass es bald endlich losgeht.

Mit den ersten Wehen kämpfte Nina bereits. Allerdings hielten diese nur vier Stunden an, ehe sich die Lage wieder beruhigte. "Ich war gestern am CTG gewesen und hatte richtig regelmäßige Wehen. Die wurden auch immer intensiver", berichtete die ehemalige Köln 50667-Darstellerin. Nun steht die Geburt bei Nina aber tatsächlich kurz bevor.

Instagram / ninanoel Nina Noel Ende September 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihr Freund Tony im Juni 2021

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Babybauch, Mai 2023

