Jenelle Evans' Ehemann soll seinen Stiefsohn verletzt haben

Es kommen immer mehr schockierende Details ans Licht. Teen Mom-Bekanntheit Jenelle Evans (31) steht schon seit Längerem wegen ihres ältesten Sohnes Jace (14) in den Schlagzeilen: Der Teenager war innerhalb zwei Monaten dreimal von Zuhause weggelaufen, angeblich aus Angst vor seinem Stiefvater David Eason. Dieser wurde deshalb vor wenigen Tagen wegen Kindesmisshandlung angeklagt. Neue Gerichtsdokumente geben jetzt einen detaillierteren Einblick in die Geschehnisse zwischen David und Jace.

Wie TMZ berichtet, soll es am 28. September zu einem Vorfall gekommen sein. In den Rechtsdokumenten heißt es, dass David seinem Stiefsohn an dem Tag körperliche Verletzungen zugefügt habe, die "Spuren am rechten Arm und an der linken und rechten Seite des Halses" verursachten – und zwar mit Absicht. Es soll sich um keine Unfallverletzungen gehandelt haben. Am selben Tag sei Jace zum dritten Mal aus dem Familienhaus ausgebüxt, in einen nahegelegenen Wald.

Und was sagt die Mutter des 14-Jährigen dazu? Jenelle ist von den Vorwürfen schockiert, hält aber anscheinend weiterhin zu David. "Man sollte meinen, die Polizei würde keine einseitigen Ermittlungen anstellen – sie haben keine Befragungen durchgeführt, keine Informationen von den Eltern eingeholt", betonte die US-Amerikanerin auf Instagram.

Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im August 2023

David Eason und Jenelle Evans

Jenelle Evans

