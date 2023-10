Jeremy Renner ist glücklich, dass er wieder laufen kann!

Er hat sich zurück ins Leben gekämpft! Anfang des Jahres schockte Schauspieler Jeremy Renner (52) seine Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Bei einem Schneepflugunfall verletzte sich der Marvel-Star so schwer, dass er vor allem das Laufen wieder neu erlernen musste. Nach zehn Monaten geht es dem Kinohelden aber wohl wieder deutlich besser: Jeremy gibt nun ein Update zu seinem aktuellen Gesundheitszustand!

Im Gespräch mit CNN plaudert der 52-Jährige offen über sein Leben nach dem Unfall. "Ich fühle mich einfach sehr gesegnet und glücklich, aufrecht zu sein und herumzulaufen und das Leben zu leben", erzählt Jeremy. Er sei vor allem dankbar dafür, dass er alles so gut überstanden hat. "Mein Leben ist sehr geradlinig, wenn das Sinn ergibt. In meinem Leben gibt es keinen Ballast mehr. Ich habe keine Zeit für so was", berichtet er weiter.

Bereits im August dieses Jahres überraschte der Hollywoodstar mit ersten großen Fortschritten. Bei einem Event tauchte Jeremy nämlich das erste Mal seit Monaten ohne Gehhilfe auf. Total entspannt genoss er den Abend und feierte sogar auf der After-Show-Party ohne Stock.

RB/Bauergriffin.com / MEGA Jeremy Renner am "Jimmy Kimmel Live!"-Set

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Rennervations"

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

