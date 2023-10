"Lügen": Paco Herb und Sandra Sicora zoffen sich im Netz

Artet das noch aus? Bei Are You The One – Reality Stars in Love bandelten Sandra Sicora (31) und Paco Herb miteinander an – aber schnell ließ er durchsickern, dass er kein wirkliches Interesse an Sandra hat. Die Ex von Tommy Pedroni gab aber nicht auf und kraulte ihn weiter in den Schlaf. Sie behauptet jetzt außerdem, auch nach der Show noch etwas mit ihm gehabt zu haben. Und das geht Paco gehörig gegen den Strich!

"Ich kann euch versichern, dass nach der Show zwischen Sandra und mir definitiv nichts lief", wettert der Love Island-Star in seiner Instagram-Story. Außerdem stellt Paco klar, dass es ihm bei "Are You The One?" egal war, in welchem Bett er schläft und wer neben ihm liegt. Er gibt zu, dass sie sich geküsst haben und es Annäherungsversuche gab, aber mehr sei nicht passiert: "Meinerseits wäre es nie ein Thema gewesen, aber sie überschreitet Grenzen. Sie verkauft Geschichten, die nicht existieren."

Sandra feuert in ihrer Story auch bereits zurück und rechtfertigt sich: "Leute, ich hab's nicht nötig zu lügen. So geil ist er auch nicht!" Sie ist der Meinung, dass Paco sehrwohl in der Show deutlich ihre Nähe gesucht habe. "Vor Ort wurde immer darüber gesprochen, wie toll er das findet, dass er gekrault wird von mir. [...] Ich finde es sehr schwach, jetzt im Nachhinein, warum auch immer, zu lügen", klagt die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit.

