Fans genervt von "Are You The One?"-Sandras Paco-Obsession!

Hat Sandra Sicora (31) das wirklich nötig? In der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love sucht sie mit zahlreichen anderen Trash-Sternchen nach ihrem perfekten Match. Dabei hat sich die Influencerin aber total auf Paco Herb eingeschossen – und auch wenn er ihr immer wieder klarmacht, kein ernsthaftes Interesse zu haben, hat sie nur Augen für ihn und lässt nicht locker. Die Promiflash-Leser finden das peinlich!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage entschieden insgesamt 1.001 Teilnehmer [Stand: 29. September, 10:15 Uhr] darüber, wie Sandras Kampfgeist um Paco bei ihnen ankommt – und das Ergebnis ist mehr als eindeutig. Ganze 945 Votes, also satte 94,4 Prozent, finden es peinlich, dass sie dem Muskelmann so hinterherrennt. Lediglich 56 Stimmen und damit 5,6 Prozent bewundern den Realitystar dafür, dass er einfach nicht aufgibt und weiter um Pacos Gunst buhlt.

Dieses Meinungsbild wird auch unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram deutlich. "Er steht einfach nicht auf dich, Sandra. Versteh es doch endlich", "Unangenehm hoch 10!" und "Macht mich wütend, dass sie es einfach nicht checkt" sind nur einige der entnervten User-Kommentare. Doch auch dazu muss Sandra ihren Senf geben: "Aber vielleicht sind wir ja doch ein Perfect Match", zeigt sie sich unter dem Post weiter hoffnungsvoll.

Anzeige

RTL / Frank Beer Paco Herb, Realitystar

Anzeige

RTL "Are You The One?" – Reality Stars in Love"-Cast 2023

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de