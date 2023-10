Mit Biopic: Angelina Jolie feiert ihr großes Kino-Comeback!

Angelina Jolie (48) dreht wieder! Mittlerweile ist es über zwei Jahre her, dass die Schauspielerin vor der Kamera gestanden hat. Ihr letztes Filmprojekt, der Marvel-Streifen "Eternals", erschien im November 2021. Aufgrund ihrer mentalen Gesundheit gönnte sich die Oscar-Preisträgerin seitdem eine Auszeit von der Schauspielerei. Nun wagt Angelina wieder den Schritt vor die Kamera und kehrt schon bald auf die große Kino-Leinwand zurück!

Wie T-online berichtet, hat sich die US-Amerikanerin für ihr großes Comeback eine ganz besondere Rolle ausgesucht: Angelina wird die griechische Opernsängerin Maria Callas im Biopic "Maria" spielen. Der Film wird das bewegte Leben der talentierten Sängerin darstellen. Dabei wird nicht nur die Karriere der Sopranistin gezeigt, sondern auch ihr turbulentes Privatleben beleuchtet.

Die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Unter anderem wird in Paris, Budapest und Mailand gedreht. Bereits vor einigen Wochen wurde Angelina mit ihrem Sohn Pax am Filmset in der französischen Hauptstadt gesichtet. Paparazzi erwischten das Duo beim Drehen eine Szene.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Maria Callas, Opernsängerin

MEGA Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax

