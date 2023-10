Superselten! Angelina Jolies Sohn Pax am Filmset gesichtet

Das kommt nicht oft vor! Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (59) galten viele Jahre als absolutes Traumpaar Hollywoods. Gemeinsam hat das Paar eine ordentliche Rasselbande – sie teilen insgesamt sechs Kinder. Trotz ihrer eigenen Karrieren im Rampenlicht erscheinen ihre Kinder nur selten in den Medien. Aus diesem Grund überraschen aktuelle Aufnahmen: Angelina und Brads selten gesehener Sohn Pax (19) wird an einem Filmset gesichtet.

Am Set ihres neuesten Films "Maria" befindet sich die 48-Jährige aktuell in der französischen Hauptstadt. Dort scheint sie in bester Begleitung zu sein: Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen Angelina zusammen mit Pax. Das Mutter-Sohn-Duo wird beim gemeinsamen Dreh einer Szene auf der Brücke Pont Alexandre III gesehen. Offenbar unterstützt der 19-Jährige seine berühmte Mama tatkräftig bei ihrem Dreh. Zwar ist es nicht das erste Mal, dass der Spross der beiden Filmstars am Set gesichtet wird, dennoch sind die Aufnahmen eine absolute Rarität.

Neben Pax halten sich auch die anderen fünf Kinder von Brad und Angelina weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Dennoch kommt es vor, dass sie in seltenen Fällen gemeinsam abgelichtet werden – so wie im Sommer dieses Jahres. Bilder, die The Sun vorlagen, erwischten Shiloh, Pax, Zahara und Knox beim gemeinsamen Kaffeetrinken in Los Angeles.

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt und Angelina Jolie

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax auf der Golden Globes Verleihung 2018

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

