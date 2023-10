Nach Netz-Funkstille: Charlotte Würdigs Fans erschrocken

Was ist bei Charlotte Würdig (45) los? Um die Moderatorin war es in den vergangenen Wochen relativ ruhig geworden. 2020 gaben der TV-Star und sein Partner Sido (42) die Scheidung bekannt. Acht Jahre ging das Paar gemeinsam durchs Leben – und bekam während dieser Zeit sogar zwei Söhne. Die Ehe zerbrach schließlich an den Drogenexzessen des Rappers. Aktiv auf Partnersuche ist Charlotte seitdem aber wohl nicht. Mit ihrem neuesten heißen Schnappschuss im Netz würde aber wohl der ein oder andere Mann ihr verfallen – oder?

Auf Instagram meldete sich Charlotte nun mit einem Post zurück. In einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Paillettenkleid posiert die Blondine im Berliner It-Restaurant Papillon. "Komm, spiel mit uns" betitelt die Brünette den Schnappschuss, auf dem sie auffordernd in die Kamera schaut. Doch ihre Fans sind nach dem Comeback eher in Sorge um sie. "Irgendwie bin ich gerade erschrocken", schreibt ein User besorgt.

Andere Fans scheinen von den negativen Kommentaren eher genervt zu sein. "Wann kommt eigentlich der Tag, an dem Frauen nicht mehr für ihre optische Erscheinung – wie auch immer diese ausfällt – kritisiert werden?!", fragt sich eine Userin unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im August 2022

Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im Juli 2023

Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige

Wie findet ihr den Schnappschuss von Charlotte Würdig in dem schwarzen Paillettenkleid? Sehr sexy! Etwas übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de