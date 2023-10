RHOBH-Drehs waren für Kyle Richards während Ehekrise schwer

Sie hat keine leichte Zeit hinter sich. Kyle Richards und Mauricio Umansky waren seit 1996 verheiratet. Doch in den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass der Realitystar eine Affäre mit der Musikerin Morgan Wade (28) hat. Die beiden Frauen bestreiten das zwar vehement – doch die Ehe von Kyle und ihrem Partner war wohl dennoch nicht mehr zu retten. Sie lassen sich nach 27 Jahren scheiden. Dennoch standen sie auch in dieser Zeit immer wieder für Real Housewives of Beverly Hills vor der Kamera...

In einem ehrlichen Instagram-Post vor der Premiere von Staffel 13 gab der TV-Star zu, dass diese letzte Runde der Dreharbeiten alles andere als leicht war. "Normalerweise ziehe ich mich zurück, wenn ich Probleme habe, also war es gelinde gesagt eine Herausforderung, durch diese Zeit in meinem Leben zu navigieren, während die Kameras liefen", gesteht Kyle. Dann erzählt sie jedoch, dass es ihr geholfen habe, dass sie und ihre Kollegen während der Dreharbeiten viel Spaß miteinander hatten.

Aber auch Mauricio scheint bereits offen für eine neue Liebe zu sein. Der TV-Star flirtete bei einem Dinner nämlich wohl heftig mit seiner Dancing with the Stars-Partnerin Emma Slater (34). Die beiden liefen sogar Hand in Hand. Bisher äußerte sich Mauricio allerdings nicht zu den Spekulationen.

