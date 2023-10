Doch ein Paar? Kyle Richards holt Morgan vom Flughafen ab!

Ist an den Gerüchten etwa doch etwas dran? Kyle Richards soll während ihrer Ehe mit Mauricio Umansky eine Affäre mit Sängerin Morgan Wade (28) gehabt haben. Bloß kurze Zeit später bestätigte der Immobilienmakler schließlich nach 27 Ehejahren die Trennung von der Schauspielerin. Doch auch weiterhin wird dem Filmstar eine Romanze mit der Musikerin nachgesagt, welche die beiden jedoch vehement dementieren. Nun wird Morgan allerdings von Kyle vom Flughafen abgeholt!

Wie Daily Mail berichtet, wurde das angebliche Paar am Mittwoch am Flughafen von Los Angeles gesichtet. Wie auch Paparazzi-Aufnahmen beweisen, erschien Kyle in einem schwarzen Range Rover und wartete geduldig auf Morgan, die schließlich mit einem großen Rollkoffer sowie einem prall gefüllten Rucksack bei ihr einstieg.

Erst vor knapp einer Woche äußerte sich Mauricio bezüglich der Affärengerüchte gegenüber TMZ . "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Kyle nicht mit Morgan Wade geschlafen oder mich betrogen hat", betonte er und schenkt den Spekulationen offenbar keinen Glauben. Stattdessen soll seine Ex und ihre angebliche Liebschaft bloß eine gute Freundschaft und gemeinsame Interessen verbinden.

Getty Images Kyle Richards im August 2023

Getty Images Morgan Wade, Sängerin

Getty Images Mauricio Umansky, 2023

