Romantisch: Larsa Pippen und Marcus Hand in Hand beim Dinner

Larsa Pippen (49) und ihr Marcus Jordan (32) genießen einen romantischen Abend. Bereits seit einigen Monaten gehen die TV-Bekanntheit und der Sportler gemeinsam durchs Leben. Und auch vom nächsten Schritt scheinen sie nicht abgeneigt zu sein. Erst vor wenigen Wochen offenbarten die beiden, dass sie schon über das Thema Heirat sprechen, aber keine konkreten Pläne haben. Nun geht es für Larsa und Marcus aber erst einmal auf ein romantisches Date, bei dem sie zeigen, wie verliebt sie sind.

Fotografen erwischen das Paar am Montag zusammen bei einem Abendessen. In Los Angeles besuchen sie das luxuriöse Steakhouse Catch Steak. Beim Verlassen des Lokals schlendern die beiden händchenhaltend über die Straße und zeigen, wie unzertrennlich sie sind. Für den entspannten Abend setzt der Basketballer auf einen lässigen Look aus beigefarbener Hose und schwarzem Hoodie. Seine Liebste brezelt sich schon ein bisschen mehr auf und kombiniert ein durchsichtiges Top mit einer coolen, weiten Jeans.

Während Larsa und Marcus offenbar schwer verliebt sind, sorgt ihre Beziehung aber nicht bei jedem für Begeisterung. Vor allem Marcus' berühmter Vater Michael Jordan (60) befürwortet die Verbindung nicht – und das verletzt Larsa wohl sehr. "Ich fand es nicht lustig. Daran ist nichts lustig. Es war mir irgendwie peinlich", erklärte sie im Podcast "Separation Anxiety".

Anzeige

Instagram / larsapippen Larsa Pippen und Marcus Jordan im Juni 2023

Anzeige

1 / MEGA Larsa Pippen im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Michael Jordan auf einer Pressekonferenz in Paris im Januar 2020

Anzeige

Denkt ihr, dass die Beziehung von Larsa und Marcus halten wird? 27 Stimmen 8 Ja, die beiden scheinen ja allem zu trotzen. 19 Hm, ich glaube nicht, dass das eine Zukunft hat.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de