Auf diese Frauen freut sich "Bachelor in Paradise"-Amir!

Wen würde er gerne im Paradies kennenlernen? Der gebürtige Iraner Amir Hosseiny ist Kandidat der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel. Der Bürofachangestellte hat bereits an diversen Kuppelshows wie Take Me Out oder der schweizerischen Ausgabe von "Die Bachelorette" teilgenommen. Da die Suche nach der großen Liebe bisher erfolglos blieb, versucht er sein Glück nun erneut. Im Promiflash-Interview plaudert der Influencer jetzt aus, wen er unbedingt näher kennenlernen möchte!

Amir plaudert offen mit Promiflash und gibt preis, dass zwei Kandidatinnen, bekannt aus früheren TV-Auftritten, sein Interesse geweckt haben: Der Reality-Star Melissa Damilia (28) und die Influencerin Coleen Schneider! "Ich bin gespannt darauf, sie näher kennenzulernen und zu sehen, ob die Chemie stimmt", freut sich der Iraner. Amir hat außerdem ganz genaue Vorstellungen, wie seine Traumfrau zu sein hat: "Die perfekte Partnerin sollte Vertrauen, Kommunikation, Respekt, Humor und eine gewisse Intelligenz mitbringen." Der Influencer bevorzuge außerdem natürliche Frauen, "künstliche Frauen" entsprächen nicht seinem Beuteschema.

Der humorvolle Fashionista, dessen Leben rund 127.000 Follower auf Instagram verfolgen, hat auch schon einen Plan, wie er die Frauen von sich überzeugen kann: "Indem ich einfach ich selbst bin und offen über meine Absichten und Gefühle spreche. Kommunikation und Ehrlichkeit sind der Schlüssel."

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny sitzt im Freien

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny in einem Boot

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny, "Bachelorette"-Kandidat

