Leyla versagt im Dschungelcamp: Amir Hosseiny steht zu ihr

Er steht seiner Freundin zur Seite! Am Freitagabend ging das Dschungelcamp in eine neue Runde. In diesem Jahr sind zahlreiche Reality-TV-Stars wie Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) mit von der Partie. Die ersten Prüfungen haben sie auch schon absolviert: Während Kim und Twenty4tim (23) fünf Sterne ins Camp brachten, scheiterte Leyla an ihren Ängsten: Keine Sterne und ein schlechtes Gewissen inklusive. Doch einer steht zu ihr: Amir Hosseiny nimmt Leyla in Schutz!

"Ach Leyla Maus, mach dir nichts draus. Du hast es immerhin versucht. Beim nächsten Mal holst du die Sterne, da bin ich mir sicher", schreibt der Bachelor in Paradise-Kandidat in seiner Instagram-Story zu einem Video von seiner guten Freundin und Tim während der Prüfung. Für seine Leyla hat er auch direkt einen Tipp parat: "Bleib stark und lass dich nicht von Kims Sticheleien beeinträchtigen. Du hast viele Unterstützer, die an dich glauben!"

Beim Spiel "Ich bin im Spa – Holt mich hier raus!" mussten Leyla und Tim in zwei ebenerdige Kammern ausharren, die nach und nach mit Tieren gefüllt wurden. Als der Kopf der Influencerin von einer Eidechse berührt wurde, drehte sie komplett durch und rief den berühmt-berüchtigten Satz. Somit kehrten sie mit null Sternen ins Camp zurück. "Ich habe richtige Panik bekommen", erklärte Leyla unter Tränen. Tim nahm sie in den Arm und tröstete sie: "Das ist nicht schlimm."

Leyla Lahouar, Influencerin

Amir Hosseiny, "Bachelorette"-Kandidat

Leyla Lahouar, Reality-TV-Sternchen

