"Schlank": So stellt sich Amir Hosseiny seine Traumfrau vor

Amir Hosseiny ist auch außerhalb des Fernsehens auf der Suche nach der großen Liebe. Dabei hat der Reality-TV-Darsteller genaue Vorstellungen, was seine Traumfrau alles mitbringen muss. In einer Instagram-Fragerunde plaudert der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat, aus dem Nähkästchen. "Schau mal... Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich aufs Optische nicht achte. Ich finde schlanke Frauen attraktiv", gibt Amir zu. Es kommt bei ihm aber auch auf das Gesamtpaket an: "Zuerst achte ich auf das Gesicht, Augen, Zähne, Ohrläppchen..." Zu den weiblichen Rundungen hat der gebürtige Iraner ebenfalls eine Meinung und deutet durch einen Pfirsich-Emoji an, dass er eher den Po präferiert.

Trotzdem scheint dem Take Me Out-Teilnehmer mehr als das Äußerliche wichtig zu sein. "Wenn der Charakter nicht passt, bringt der schönste Hintern auch nichts, außer dass ich weglaufe", scherzt er auf seinem Social-Media-Profil. Einige Charaktereigenschaften sind dem Influencer deshalb ebenfalls wichtig: "Sie sollte humorvoll, ehrlich, loyal und ein Familienmensch sein." Außerdem beteuert er, dass er eine Frau sucht, die mit ihm auch über schlechte Witze lachen kann.

Vor seiner "Bachelor in Paradise"-Teilnahme gab es zudem zwei Frauen, die Amirs Neugier geweckt hatten. Im Promiflash-Interview gestand der Fashion-Liebhaber damals, dass er sich vor allem darauf freue, die Realitystars Melissa Damilia (29) und Colleen Schneider (29) kennenzulernen. Darüber hinaus offenbarte er, eher natürliche Frauen zu bevorzugen, da "künstliche Frauen" nicht ganz seinen Geschmack träfen. In der Sendung wurde zwar nichts aus Amir und Melissa, dafür datete er neben Colleen noch Leyla Lahouar (28).

Anzeige Anzeige

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny posiert

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige