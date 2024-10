Wegen fremder Frau: Amir Hosseiny wurde mit Messer bedroht

Eigentlich wollte Amir Hosseiny nur ein entspanntes Sonnenbad am Strand nehmen. Nun meldet sich der Realitystar aber mit besorgniserregenden Nachrichten auf Instagram zurück. "Plötzlich kam ein Typ von der öffentlichen Strandseite, sprach mich erst auf Türkisch an – keine Ahnung, was er wollte. Dann versuchte er es auf Englisch: 'Turn your chair. [Dreh deinen Stuhl weg]", soll der Unbekannte gesagt haben, während Amir auf einer Liege ein Buch las. Anschließend soll der fremde Mann verschwunden und kurze Zeit später mit einem Taschenmesser zurückgekommen sein, um den einstigen Bachelor in Paradise-Teilnehmer zu bedrohen.

Sofort sollen andere Strandgäste und die Security des Hotels eingegriffen haben. "Nichts ist passiert, Gott sei Dank", gibt Amir Entwarnung. Aber was sollte das Ganze? Der Realitystar habe später mitbekommen, wie der türkische Mann zu anderen Anwesenden gesagt haben soll, dass der einstige Bachelorette-Teilnehmer in die Richtung der Freundin des Unbekannten geguckt habe. "Leute, ich war in mein Buch versunken und habe seine Freundin nicht mal bemerkt", versichert er seiner Community.

Zuletzt war Amir beim Dating-Format "Bachelor in Paradise" zu sehen. Dort bandelte er mit keiner unbekannten Frau an! Leyla Lahouar (28) und Amir verstanden sich während der Show zwar gut, eine Liebe entwickelte sich daraus aber nicht. Anschließend munkelten die Fans, dass die beiden Reality-TV-Bekanntheiten sich nach der Ausstrahlung doch wieder dateten. Aber auch der zweite Anlauf hat offensichtlich nicht funktioniert, denn Leyla ist mittlerweile glücklich an Mike Heiter (32) vergeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny und Leyla Lahouar

Anzeige Anzeige