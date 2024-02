Einfach entfolgt: Amir Hosseiny gibt Statement zu Leyla ab

Was hat es damit auf sich? Während der Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise hatten sich Leyla Lahouar (27) und Amir Hosseiny kennengelernt. So richtig gefunkt hatte es zwischen den beiden Realitystars in Thailand zwar nicht, doch nach der Show schienen die beiden weiterhin in Kontakt zu bleiben: Während ihrer Zeit im Dschungelcamp unterstützte Amir Leyla sogar von der Couch aus. Nach ihrer Rückkehr entfolgten sich die beiden aber plötzlich. Nun äußert sich Amir erstmals dazu!

Obwohl es bei "Bachelor in Paradise" nicht zwischen den beiden geklappt hat, versuchten es Leyla und Amir anscheinend abseits der Kameras miteinander – zumindest behauptet das der Hottie auf Instagram: "Ursprünglich war der Plan, nach dem Dschungel dort anzuknüpfen, wo wir aufgehört hatten." Doch statt ihre Romanze fortzusetzen, hatte Amir plötzlich eine Followerin weniger – angeblich "ohne Grund". Auch dass sich Leyla nicht für seinen Support bedankte, scheint Amir übel aufzustoßen: "Vielleicht hätte sie sich nach dem Dschungel auch einfach mal vernünftig bedanken können [...]. Aber selbst das war wohl zu viel verlangt."

Grund für den Kontaktabbruch und das Ende des Flirts ist womöglich Mike Heiter (31) – denn schon während ihrer Zeit im australischen Busch funkte es gewaltig zwischen Leyla und dem Ex von Elena Miras (31). Nach ihrer Rückkehr aus Down Under scheinen sie nun daran anknüpfen zu wollen: Erst vor Kurzem knutschten die beiden ungehemmt rum, wie ein Clip auf der Social-Media-Plattform zeigte.

Anzeige

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny posiert

Anzeige

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny und Leyla Lahouar

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de