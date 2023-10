Britney nennt ihn "Geschenk Gottes": Sam Asghari ist gerührt

Britney Spears (41) schmeichelt ihrem Ex. Mit ihrer frisch erschienenen Biografie sorgt die Sängerin derzeit für jede Menge Schlagzeilen. Während sich unter anderem ihr Ex Justin Timberlake (42) einiges anhören muss, kommt einer total gut weg: ihr Noch-Ehemann Sam Asghari (29). Dass Brit nicht über ihn auspackt, könnte aber daran liegen, dass das Buch kurz vor ihrer Trennung bereits fertiggestellt war. Dennoch ist Sam bei den Worten seiner Ex richtig gerührt.

In ihren Memoiren soll Britney Sam als "Geschenk Gottes" bezeichnen. Worte, bei denen dem Fitnesstrainer das Herz aufgeht. Wie Page Six berichtet, fragt ein Paparazzo ihn im Vorbeigehen, was er davon halte und der 29-Jährige antwortet mit einem Strahlen. "Das hat mich zum Lächeln gebracht, um ehrlich zu sein", freut er sich. Er sei "verdammt stolz" auf Britney und hoffe, dass "sie die Welt erobert".

Aber auch sonst findet Britney in dem Buch, das den Titel "The Woman in Me" trägt, erst einmal nur warme Worte für ihren Ex. "Ich weiß zu schätzen, wie gefestigt er ist. Ich liebe es, dass er nicht einmal trinkt", schwärmt sie in den Zeilen. Außerdem erinnert sie sich an das Kennenlernen und erzählt, dass sie sich sofort in ihn verliebt habe: "Ich wusste, dass ich ihn in meinem Leben haben wollte. [...] Die Chemie zwischen uns war anfangs der Wahnsinn."

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, 2023

Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Model

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de