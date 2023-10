"Mein süßes, kleines Mädchen": Nina Noels Baby ist nun da!

Es war so weit! Seit Wochen hatte die Influencerin Nina Noel (35) der Geburt ihres dritten Kindes entgegengefiebert – und ihre Follower wurden bei jedem Schritt und Tritt mitgenommen. So erzählte sie vor wenigen Tagen, dass die Geburt eingeleitet werden musste. Trotzdem dauerte es ein wenig, denn die Netz-Bekanntheit war "vaginal verschlossen". Doch nun gibt es ein ganz entzückendes Update: Ninas Baby ist da!

Das verkünden sie und ihr Partner Anthony Canty wohl nur kurz nach der Entbindung direkt auf Instagram. Nina teilt ein Bild von sich, wie sie ihrer Kleinen die Brust gibt – ihr Liebster gibt ihr währenddessen einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. Selbstverständlich werden auch Details preisgegeben. Ihre Tochter kam am 26. Oktober um 23:59 Uhr auf die Welt, wog zu dem Zeitpunkt stolze 4350 Gramm und ist 52 Zentimeter groß.

"Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Willkommen auf der Welt, mein süßes kleines Mädchen", schreibt Nina zu dem Schnappschuss. Schon jetzt sind sie total vernarrt in den Nachwuchs – das sieht man auch an dem Gesichtsausdruck der frisch gebackenen dreifachen Mama. Total glücklich schaut sie ihr Kind beim Stillen an.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Verlobten Tony, Oktober 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel im Oktober 2023

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

