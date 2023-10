Baby kommt noch nicht: Nina Noel ist "vaginal verschlossen"

Es bleibt spannend! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Tony erwartet Nina Noel (35) derzeit ihr drittes Kind. Die Geburt ihres kleinen Wunders rückt dabei immer näher. Erst heute Morgen meldete sich die Influencerin aus dem Kreißsaal – die Geburt musste eingeleitet werden. Bisher wartete die Schwangere noch vergeblich auf den Beginn der Wehen. Jetzt gibt Nina ihren Followern ein aktuelles Update!

In ihrer Instagram-Story klärt die brünette Schönheit über den aktuellen Stand der Dinge auf: "Ich wurde vaginal untersucht und bin weiterhin komplett verschlossen. Da tut sich gar nichts!", berichtet sie. Die bisherigen Wehen seien noch sehr leicht und weiterhin sehr gut auszuhalten. Bis zur eigentlichen Geburt kann es also noch ein wenig dauern.

Die Bloggerin will ihre Follower so gut es geht, weiterhin mitzunehmen. Unter anderem habe Nina eine Fotografin dabei, die sie während der Geburt begleitet. Scheint so, als dürfen sich die Fans über nachträgliche professionelle Fotos von der Entbindung freuen.

Instagram / ninanoel Nina Noel im Oktober 2023

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

