"B:REAL" bekommt weitere Staffel mit drei neuen Gesichtern

Trash-TV-Fans haben Grund zur Freude: B:REAL – Echte Promis, echtes Leben startet in eine neue Runde! Wie Presseportal berichtet, liefern ab dem 4. November Realitystars wie Kader Loth (51), Cosimo (42), Georgina Fleur (34), Alessia (22) und Annemie Herren (61), Micaela Schäfer (40), Julian Stoeckel (37) und Sarah Knappik (38) wieder regelmäßig tiefen Einblick in ihren privaten Alltag. Doch damit noch nicht genug: In Staffel drei lassen zudem auch Giulia Siegel (49), Yasin Mohamed (33) und Frank Fussbroich (56) die Fans an ihrem Leben teilhaben.

Ab November erwarten die Zuschauer täglich von Montag bis Freitag um 16:05 Uhr auf RTLZWEI spannende Geschichten zu Beziehungen, familiären Bindungen oder auch beruflichen Träumen. So versuchen beispielsweise Willi Herrens (✝45) Tochter und seine Schwester das Verhältnis zwischen Chris Broy (35) und seiner Ex-Freundin Eva Benetatou (32) dem gemeinsamen Sohnemann zuliebe ins Reine zu bringen. Partylöwe Yasin fühlt sich durch den Blick auf Chris und seinen Sohn an seine eigene Kindheit erinnert – der Realitystar zeigt sich bei "B:REAL" mal von einer ganz anderen Seite.

In der Vergangenheit wurden in der Realityshow bereits so einige Dinge ausgepackt: So plauderte Chris beispielsweise aus, dass er schon einmal verheiratet war! Im Gespräch mit Cosimo, der sich kurz vorher mit seiner Nathalie verlobt hatte, meinte der ehemalige Sommerhaus-Bewohner: "Ich war auch verheiratet. Das war mit meiner ersten Freundin damals. Mit 18 hatte ich meine erste Freundin, mit 26 habe ich geheiratet." Die Ehe hielt jedoch nur "eine Woche".

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

