Yasin Mohamed leidet unter schwierigem Verhältnis zum Vater

In der kommenden Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zeigt sich Yasin Mohamed (33) von einer ganz neuen Seite. Der flirty TV-Casanova spricht über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater. Seine Eltern trennten sich, als er sechs Jahre alt war – danach habe der Vater regelmäßig Treffen verpasst und seinen Sohn vernachlässigt. Auch heute pflege er keinen regelmäßigen Kontakt zu Yasin. "Der wohnt 20 Minuten von hier", erklärt Yasin und meint, es gebe eigentlich keinen Grund für den spärlichen Kontakt. Allerdings wüsste der Realitystar auch gar nicht, worüber er sich mit seinem Vater unterhalten sollte: "Ich glaube, er würde mir halt einfach die gleiche Scheiße erzählen, wie er das immer macht."

Yasin plage das Gefühl, dass sein Vater nur Interesse an ihm habe, wenn er Erfolge vorzuweisen hätte. Er erklärt: "Damals, als ich bei Bayern München gespielt habe, da war ich dann cool und er war bei den Spielen. Wenn ich da nicht war, dann war wieder nichts." Der Ex-Basketballspieler wisse zudem, dass sein Vater nichts von seinem Lebensstil halte und seinen kleinen Geschwistern einrede, sich ihren großen Bruder nicht zum Vorbild zu nehmen. Gute Erinnerungen an seine Kindheit mit seinem Vater habe er nicht. Yasin findet harte Worte: "Wenn ich an ihn denke und meine Kindheit, dann denke ich mir nur: Du hast reingeschissen, wo man nur kann."

In den vergangenen Wochen ließ Yasin immer wieder durchblicken, dass er mit psychischen Problemen zu kämpfen habe. "Es ist nicht immer alles so cool, wie ich tue, oder ich bin nicht immer der krasse Hengst. Ich habe wirklich mit vielen Dingen zu kämpfen", gestand er kürzlich in seiner Instagram-Story und meinte, dass es ihm manchmal psychisch sehr schlecht gehe. Doch der 33-Jährige wolle kontinuierlich an sich arbeiten. Ein wichtiger Schritt: der Verzicht auf Alkohol.

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" ab 18. November 2024 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige