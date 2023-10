Bald heiße Pics? Yvonne Woelke deutet OnlyFans-Karriere an!

Geht Yvonne Woelke (41) nun auch beruflich unter die Nacktschnecken? Die Schauspielerin machte zuletzt mit heißen Ambitionen auf sich aufmerksam: Denn nachdem ihre Rivalin Iris Klein (56) vom Playboy-Magazin abgelehnt worden war, meldete sich die Blondine zu Wort – und zeigte selbst Interesse an einem Aktshooting für die Zeitung. Wagt sie nun wirklich den Schritt in die Erotikbranche? Im Promiflash-Interview macht Yvonne verdächtige Andeutungen...

"Der Playboy hat sich noch nicht gemeldet", schildert die BFF von Micaela Schäfer (39) bei der Halloweenparty von Denise Merten (33) gegenüber Promiflash. Yvonne ergänzt aber: "Vielleicht kommt das eine oder andere ja noch... OnlyFans, da kann ich noch nicht so viel drüber verraten!" Sie deutet weiter an, eine Präsenz auf der Erotikplattform sei nicht ausgeschlossen: "Vielleicht war es ja schon in Planung und wurde stillgelegt..."

Einer dürfte von einem OnlyFans-Profil der gebürtigen Berlinerin begeistert sein: Peter Klein (56)! Mit dem TV-Star soll Yvonne Anfang des Jahres eine Affäre gehabt haben – und er zeigte sich seitdem ganz gefühlvoll ihr gegenüber. "Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt", erklärte er sogar in einer Fernsehsendung.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Juni 2023

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Yvonne Woelke im Juli 2023

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

