"Promis unter Palmen"-Beef: Yvonne und Iris zeigen sich an

Der Zoff zwischen Yvonne Woelke (45) und Iris Klein (57) erreicht ein neues Level: Jetzt will die Schauspielerin rechtliche Schritte gegen die Reality-TV-Darstellerin einleiten. Auslöser für die Eskalation war die gemeinsame Teilnahme an der Sendung Promis unter Palmen, wo die beiden Frauen mehrfach aneinandergerieten. Heftige Beschuldigungen, Beleidigungen und sogar Handgreiflichkeiten sorgten für Schlagzeilen – so soll Iris unter anderem mit einer Zigarette nach Yvonne geworfen haben. Nun macht Yvonne gegenüber Bild deutlich: "Iris wird bald Post von mir bekommen." Sie kündigte eine Klage wegen Rufmord und übler Nachrede an.

Yvonne behauptet zudem, dass Iris auch hinter den Kulissen der Show weiter Stimmung gegen sie gemacht habe: "Mein Anwalt und ich bereiten schon seit Monaten die Klage vor, dafür hat sie uns in Thailand noch mal richtig was geliefert. Ich werde sie wegen Rufmord und übler Nachrede verklagen. Das darf ruhig jeder wissen, vor allem Iris selbst. Ihr Verhalten soll endlich Konsequenzen haben." Iris hingegen weist die Vorwürfe in ihrer Instagram-Story zurück und behauptet ihrerseits, bereits rechtliche Schritte gegen Yvonne eingeleitet zu haben: "Nur mal kurz zum Mitschreiben für die Presse: Ich bin diejenige, die beim Anwalt war und Klage eingereicht hat. Nicht umgekehrt, wie behauptet wird. Ich kann ehrlich gesagt nur noch mit dem Kopf schütteln, wie man so verlogen sein kann. Ich werde alles schriftlich beweisen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten!"

Der Streit zwischen Yvonne und Iris zieht sich bereits seit mehreren Jahren und begann 2023, als Iris ihren damaligen Ehemann Peter Klein (57) beschuldigte, sie mit Yvonne betrogen zu haben. Zunächst bestritten beide den Vorwurf – mittlerweile sind Yvonne und Peter aber offiziell ein Paar, was das Verhältnis der Frauen zusätzlich belastet. Ihr Aufeinandertreffen bei "Promis unter Palmen" sorgte dann für weiteren Zündstoff.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

AEDT / ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, TV-Bekanntheiten

