"Bleibt in der Familie": Olli Pocher bestätigt Podcast-News

Damit steht es fest! Obwohl Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) trotz Trennung weiterhin den gleichen beruflichen Weg verfolgen wollten, beendete der Comedian vor wenigen Tagen die Zusammenarbeit für ihren gemeinsamen Podcast. Vor wenigen Minuten wurde dann spekuliert, dass er gemeinsam mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) das Format fortführen wird. Nun meldet sich erstmals Olli zu dem Podcast-Update – und bestätigt dieses!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 45-Jährige das neue Cover des Podcasts, auf dem er nun Seite an Seite mit Sandy strahlt. "Es gibt ab Freitag viel zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie", schreibt er zu dem Post. Doch Olli wäre nicht Olli, wenn nicht noch weitere Sticheleien folgen würden: In einer Story teilt er seinen eigenen Beitrag und schreibt dazu "Zurück zur Ex...".

Die Fans scheinen von der Erneuerung begeistert zu sein. "Ich finde es lustig. Das kann ja heiter werden", kommentiert ein Follower, während ein weiter schreibt: Mega! Da bin ich ja mal gespannt auf die kommenden Folgen!" "Bäm, mal sehen ob das tolle Konstrukt der Patchworkfamilie bestehen bleibt. Ist ja schon eine Klatsche! Ich bin gespannt!", so ein andere User.

Anzeige

ActionPress Amira und Oliver Pocher im September 2019

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de