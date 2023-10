Fan-Liebe? Für Designer Philipp Plein zählt nur der Erfolg!

Philipp Plein (45) legt wenig Wert auf Sympathien! Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen Modeunternehmern: Als Designer ist der geborene Münchner auch international total erfolgreich. Zahlreiche Läden betreibt er mit seiner Modemarke und stattet auch die Stars und Sternchen aus. Der Durchbruch gelang ihm einst durch Lederjacken mit Strass-Totenschädeln. Doch die Bling-Bling-Klamotte trifft nicht jedermanns Geschmack. Heute produziert Philipp auch weniger ausgefallene Teile – denn für ihn zählt nur der Umsatz!

Gerade hat er sein Angebot von der funkelnden Strassstein-Mode auf schlichtere Schuhe ausgeweitet. Mit "Plein Sports" will der 45-Jährige den Sneakermarkt erobern. "Es ist gar nicht so kompliziert, dort Kunden zu gewinnen. Wir wollen möglichst vielen Menschen gefallen", erzählt er im Stern. Die Schuhe sprechen zwar die Masse an – mit seiner Person will Philipp das aber nicht. Er wolle sich selbst mit den simpleren Styles nicht beliebter machen, sondern es gehe ihm nur um den Umsatz seiner Marke. "Ich will nicht von allen geliebt werden. Ich will nur erfolgreich sein, richtig erfolgreich", stellt der Unternehmer klar.

Generell kann Philipp sein teilweise trashiges Image nicht verstehen. "Mich stört, dass der Begriff 'King of Bling' in den Medien in so ein negatives Licht gerückt wird. Der Kunde, der uns sein Geld gibt, ist happy mit unserem Angebot", betont er. Er wolle seiner Mode trotz der Ausweitung auf elegantere Teile treu bleiben: "Wir sind und bleiben auch Bling-Bling. Aber nicht immer gleich. Wir können das brachial, aber auch ganz bescheiden, laut und leise."

Getty Images Philipp Plein, Designer

Getty Images Philipp Plein im Juni 2023 in Mailand

BFA Philipp Plein, Juli 2023 in Manhattan

