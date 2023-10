Letzte Podcast-Folge mit Amira: Oli Pocher macht weiter!

Für die Fans sind dies tolle Neuigkeiten! Oliver (45) und Amira Pocher (31) gaben vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt. Zunächst beteuerten die einstigen Eheleute, dass sie weiterhin zusammenarbeiten wollen. Doch nachdem der zweifachen Mutter eine Romanze mit Biyon Kattilathu nachgesagt wurde, verkündete der Comedian überraschend das Ende ihres gemeinsamen Podcasts. Doch jetzt verrät Olli, dass er den Podcast auch ohne seine Frau weitermacht.

In seiner Instagram-Story erklärte der 45-Jährige: "Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dies wird leider die letzte Ausgabe mit Amira sein – von den Pochers." Laut Oliver habe die Episode einiges zu bieten, wie er verheißungsvoll schilderte: "Wir haben uns entschlossen, euch noch diese Ausgabe final mit auf den Weg zu geben. Sie wurde am 11. September aufgezeichnet, anlässlich unseres Live-Auftritts in Köln." Doch er versicherte auch: "Der Podcast geht weiter, ich habe eine Mission!"

Wie genau es mit der Show weitergeht, ist noch nicht gewiss. Ihre Plattform Podimo veröffentlichte dazu ein Statement auf Instagram. "Wir sind mit Amira und Olli im vertrauensvollen Austausch und können euch versichern, dass beide Teil der Podimo-Familie bleiben werden.", hieß es in der Mitteilung. Es könnte also sein, dass beide ihre eigenen Podcasts haben werden.

Anzeige

Podcastbande / Voss + Krüger Oliver und Amira Pocher

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de