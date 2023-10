Meghan trägt Ring nicht mehr: Prinz William ist beunruhigt

Viel Wirbel um diesen Ring! Im Jahr 2017 war Prinz Harry (39) vor Herzogin Meghan (42) auf die Knie gegangen und hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht. Der Verlobungsring war dabei ganz besonders: In ihm waren Diamanten seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) verarbeitet. Seit einigen Monaten trägt Meghan ihren Verlobungsring aber nicht mehr. Und das soll Harrys Bruder Prinz William (41) ganz schön beunruhigen!

Ein Insider plaudert gegenüber dem New Idea Magazine aus, dass die Royal-Family nicht begeistert davon ist, dass Meghans Verlobungsring offenbar verschwunden ist. "Und man kann mit Sicherheit sagen, dass es im Palast die Alarmglocken schrillen ließ. [Prinz William] lässt über gemeinsame Freunde ausrichten, dass er wissen will, was los ist", berichtet die Quelle. Er sei sehr "beunruhigt" darüber, dass die Diamanten seiner geliebten Mutter derzeit nicht in sicheren Händen sind.

Nachdem Meghan mehrfach in der Öffentlichkeit ohne das Schmuckstück aufgetreten war – auch bei den Invictus Games in Düsseldorf – erklärte ein Insider gegenüber Page Six, was es damit auf sich hat. Offenbar soll der wertvolle Verlobungsring gerade beim Juwelier "repariert" werden.

