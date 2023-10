Nach Olli Pochers Podcast-News: Amira teilt kryptische Worte

Ist das ihre Reaktion darauf? Vor wenigen Monaten bestätigte sich das, was viele Fans schon länger vermutet hatten: Amira (31) und Oliver Pocher (45) sind getrennt. Eigentlich wollten die beiden trotz des Ehe-Aus' ihren Podcast weiterführen, doch der Comedian beendete kürzlich die Zusammenarbeit. Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass er stattdessen mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) vorm Podcast-Mikrofon sitzen wird. Meldet sich nun Amira dazu?

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty kurz nach den Podcast-News nachdenkliche Worte: "Du strahlst anders, wenn du deine Grenzen durchsetzt und den Zugang zu Menschen einschränkst, die dich auslaugen." Die zweifache Mama lässt nicht durchblicken, an wen sich das Posting richtet. Doch gerade die letzten Zeilen lassen aufhorchen – schießt Amira hier etwa gegen ihren Ex Olli?

Olli selbst verkündete die Neuigkeiten via Instagram. Schon kommende Woche soll offenbar die erste "Die Pochers – Frisch recycelt"-Folge mit Sandy erscheinen. "Es gibt ab Freitag viel zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie", schrieb er zu einem Foto, das ihn mit seiner Ex zeigt.

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / sandymeyerwoelden Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

