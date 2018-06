Quentin Tarantino (55) ist bekannt für Hollywood-Streifen wie "Pulp Fiction" und "Inglourious Basterds". Der Regisseur und Drehbuchautor hat für seine Filme schon einige Oscars und Golden Globe Awards erhalten. Gegen Ende 2019 soll nun ein neues Thriller-Drama von ihm in die Kinos kommen. Neben vielen bekannten Schauspielern soll auch "27 Dresses"-Star James Marsden (44) eine Rolle in "Once Upon a Time in Hollywood" bekommen.

Der neue Film soll sich um einen Schauspieler und sein Stuntdouble drehen. Die beiden versuchen, sich während der Charles-Manson-Morde 1969 in Los Angeles einen Namen in der Filmindustrie zu machen. Welche Rolle James spielen soll, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Auf seinem Instagram-Account verrät er allerdings, dass es auf seiner To-do-Liste stand, einmal in einem Film von Quentin Tarantino mitzuspielen.

Neben James sollen außerdem noch weitere bekannte Stars am Tarantino-Film mitwirken. So wurden Leonardo DiCaprio (43) und Brad Pitt (54) bereits als Akteure vorgestellt. Auch Margot Robbie (27), Burt Reynolds (82) und Al Pacino (78) werden zu sehen sein.

Matt Winkelmeyer / Getty Quentin Tarantino beim Sundance-Festival

Instagram / james_marsden James Marsden bei der Colbert Late Show 2018

Michael Kovac / Getty Images; Jerod Harris / Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio

