Trennung: Kyle Richards hatte keine Lust auf ihren Ehemann

Kyle Richards braucht Abstand! Nach vielen Gerüchten wurde vor wenigen Tagen von der Reality-TV-Darstellerin und ihrem Noch-Ehemann Mauricio Umansky bestätigt: Sie sind kein Paar mehr. Was der genaue Grund für das Ehe-Aus ist, ist derzeit nicht klar. Allerdings versicherten die beiden, dass eine Scheidung für sie nicht infrage käme. Doch sonderlich gut scheint das Ex-Paar nicht aufeinander zu sprechen sein: Kyle hat keine Lust auf Mauricio.

In der Show "Live with Kelly and Mark" wurde ein Ausschnitt ihrer Show The Real Housewives of Beverly Hills gezeigt, in dem ihre Co-Stars noch nichts von dem Liebes-Aus wussten. Darauf angesprochen, warum Kyle kaum Zeit mit Mauricio verbringen würde, antwortete die 54-Jährige: "Ich habe das Gefühl, dass ich ein wenig Freiheit brauche – Freiheit und etwas Freiraum." Zu dem Zeitpunkt sei die Schwester von Kathy Hilton (64) nicht bereit gewesen, "diese Dinge anzusprechen".

Es sickern immer mehr Details zur Trennung des Immobilienmaklers und der vierfachen Mutter durch. Kyle sei diejenige gewesen, die einen Schlussstrich unter die Ehe gezogen habe. Bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" schilderte sie: "Ich denke, [die Trennung] ging von mir aus."

Getty Images Kyle Richards 2023

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

Getty Images Kyle Richards, Realitystar

