"Unwohl": Deshalb weinte "Temptation Island"-Emma wegen Umut

Emma Fernlund hat das sehr zugesetzt. Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (31) stellen ihre Beziehung derzeit bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. In der Show kommt der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer einer Verführerin besonders nah: Emma Fernlund scheint seine Bezugsperson in der Villa zu sein. Doch diese wollte er nun auf einem Date nicht dabei haben, was bei der Blondine sogar Tränen auslöste. Warum sie das so mitnahm, verrät Emma jetzt Promiflash.

Für die gelernte Köchin ist Umuts Entscheidung an sich nicht das Problem gewesen. "Mich hat eher verletzt, dass er seine Entscheidung vor der ganzen Gruppe mitgeteilt hat. So habe ich mich unwohl gefühlt", erklärt sie Promiflash. Für sie habe es sich so angefühlt, als habe er sich gegen sie als Person entschieden und nicht gegen die Verführung. "Ich denke, seine Entscheidung basierte auf dem Angstgefühl, der Versuchung zu verfallen", teilt sie ihre Gedanken.

Dass sich Umut und Emma so gut verstehen, war ein großer Schock für Jana-Maria beim ersten Lagerfeuer. "Die Bilder waren schrecklich. Schade, dass man nicht alle Bilder gesehen hat, die ich gezeigt bekommen habe. Vielleicht hätte man mich so besser verstehen können", verrät sie Promiflash. So habe sie auch eine innige Umarmung zwischen ihrem Freund und der Verführerin vorgesetzt bekommen.

