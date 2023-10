Wie wuppt Samira Cilingir den Haushalt und ihre zwei Kids?

Samira Cilingir hat einen fleißigen Helfer! Die Influencerin und ihr Mann Yasin Cilingir (32) haben aktuell beide Hände voll zu tun. Im Juni wurden die einstigen Das Sommerhaus der Stars- Teilnehmer Eltern einer Tochter. Vor drei Jahren erblickte ihr erster Nachwuchs, Sohnemann Malik, das Licht der Welt. Seitdem ist bei dem Pärchen mächtig was los. Samira verrät jetzt, wie sie trotzt ihrer Kids den Haushalt und Co. meistert.

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von der Hamburgerin wissen, wie sie es schafft, ihren Aufgaben als Hausfrau und Matter nachzugehen. "Ich schaffe das auch nicht immer, aber dann bleibt halt mal was liegen, ist völlig normal", gab Samira zu. Den Haushalt müsse sie allerdings nicht alleine wuppen, wie sie verriet: "Malik hilft mir aber auch oft. Ich mache meistens aber am Abend sauber, wenn die Kinder schlafen." So kümmere sich die zweifache Mutter erst abends um die Wäsche oder das Putzen.

Unterstützung kriege sie auch von ihrer Familie. In Rahmen der Instagram-Fragerunde schilderte Samira nämlich: "Wenn ich alleine bin, bin ich meistens bei meinen Eltern und die spielen dann mit Malik, damit ich es entspannter habe, deswegen habe ich teilweise noch Energie." Denn auch die Frau von Yasin komme ab und an ihre Grenzen.

