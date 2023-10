Yve Vogt: Diese "Bachelor in Paradise"-Stars bekommen Stress

Sie kennt das Format bestens! Yasmin Vogt (25) war im vergangenen Jahr bei Bachelor in Paradise. Eine neue Staffel der Kuppelshow steht auch schon wieder in den Startlöchern. Unter anderem geben Melissa (28), Leyla Lahouar und Adrian Alian (27) der Liebe eine zweite Chance im Paradies. Yve weiß, dass bei diesem Cast ordentlich die Fetzen fliegen können: Zwischen diesen Kandidaten könnte es laut Yve so richtig krachen.

"Auf jeden Fall bei Oguzhan Gencel und Adrian, da gabs ja schon bei der Bachelorette Streit. Ich glaube, da wird keiner nachgeben", verrät die Beauty im Promiflash-Interview. Bei einem wittert Yve anderweitige Probleme: "Vielleicht hat Max Wilschrey (27) auch mit ein paar Mädels ein paar Liebesdramen."

Auf manche Kandidaten freut sich die Brünette besonders: "Ich finde zum Beispiel Pamela Ghazal, Max und Leyla im Cast sehr cool. Außerdem finde ich mega, dass Melissa dabei ist." Yve finde es super, dass die einstige Bachelorette einfach das mache, worauf sie Lust hat.

Anzeige

RTL Oguzhan und Adrian bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, Influencerin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Melissa, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de