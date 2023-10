Erster Trailer: Bei "Bachelor in Paradise" gibt's wieder Sex

Dieser Teaser ist schon vielversprechend! In wenigen Tagen öffnet das Paradies wieder seine Pforten: Bei Bachelor in Paradise haben alte Kandidaten aus den vorherigen Staffeln von Der Bachelor und Die Bachelorette erneut die Chance, die große Liebe zu finden. Jetzt zeigt ein erster Trailer der neuen Staffel: Bei "Bachelor in Paradise" geht es wieder ganz schön heiß her – Sex und Drama inklusive!

Auf Instagram teilt die Show nun einen Teaser für die neuen Folgen, die ab dem 3. November auf RTL+ laufen. Darin kommt etwa Oguzhan Gencel einer Kandidatin näher, während Rebecca Ries sich ganz schön aufregt. Max Wilschrey (27) kommt offenbar auf seine Kosten: "Ja, wir hatten Sex", erzählt der Ex on the Beach-Star stolz. In einer Szene weint wiederum Leyla Lahouar: "Ich frage mich, wie man so ekelhaft, dumm und respektlos zugleich sein kann!"

Der Cast der fünften Staffel von "Bachelor in Paradise" kann sich jedenfalls ziemlich sehen lassen. Unter anderem ist die einzige Bachelorette Melissa Damilia (28) dabei! Aber auch der Finalist Adrian Alian (27) sucht sein Glück, ebenso wie die frühere Schweizer Bachelorette Adela Smajic (30). Karina Wagner (27) ist zum zweiten Mal im Paradies.

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Leyla Lahouar, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Melissa, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

