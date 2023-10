Abkassiert: TV-Star Gina Beckmann hatte einen Geldsklaven!

Geld verdienen mithilfe eines Sklaven? Gina Beckmann packt aus! Die selbsternannte Trash-Diva wurde bekannt durch die Teilnahme an diversen Reality-Formaten. Unter anderem war die Blondine bei Big Brother zu sehen, dort lernte sie auch ihren späteren Freund Cedric Beidinger kennen. Im Promiflash-Interview plaudert die Beauty jetzt über eine eher ungewöhnlichere Form, Geld zu verdienen. Gina gesteht, dass sie einen Geldsklaven hatte!

Promiflash traf Gina bei der Venus Party VISIT-X: NIGHT of the NIGHTS in Berlin und plauderte mit der Influencerin. Gina erzählte, dass sie schon einige verrückte Anfragen bekommen habe. "Ich hatte auch schon Geldsklaven", offenbarte die TV-Bekanntheit. Der Sklave habe ihr einfach so 50 Euro via Paypal zukommen lassen! Die Beauty versicherte: "Ich musste wirklich komplett gar nichts dafür machen. Ich wurde einfach angeschrieben: Darf ich dein Geldsklave sein?" Nachdem sie dem Unbekannten dann ihre Zahldaten zukommen habe lassen, sei ihr das Geld überwiesen worden.

Einige weitere kuriose Anfrage hätten sich um den Verkauf ihrer Socken gedreht, plaudert Gina aus. Sie habe allerdings bisher noch keine Socken verkauft. Ausschließen möchte das TV-Sternchen das jedoch nicht: "Also je nachdem, wenn das Geld mal knapp wird, dann könnte man auch die Socken verkaufen."

Anzeige

ActionPress Gina Beckmann verkleidet, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Reality-TV-Star

Anzeige

Wie findet ihr die Idee, Geld mit einem Geldsklaven zu verdienen? Super, warum nicht? Ganz schön skurril! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de