Bei "Duell um die Welt" angeschossen: Was sagen die Fans?

Sind sie damit erneut übers Ziel hinausgeschossen? Am Samstag flimmerte eine neue Folge von Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt über die TV-Bildschirme. In Challenges auf der ganzen Welt schickten die beiden wieder Stars an ihre Grenze. Schauspieler Axel Stein (41) musste sich beispielsweise bei einer Mutprobe selbst anschießen. Die Zuschauer fanden diese Aufgabe mit einer Waffe aber geschmacklos...

Auf X ließen einige User ihrem Unmut freien Lauf. "Heftig mit dem Schuss", "'Spiele' mit Waffen braucht man in der heutigen Zeit nicht", "Echt jetzt? Was ist das denn bitte für ein Bullshit" oder "Ehrlicherweise bin ich nach wie vor kein Fan davon, 'im Spaß' auf jemanden zu schießen", schrieben unter anderem ein paar aufgebrachte Zuschauer.

Auch die Promiflash-Leser waren keine Fans von dieser Challenge. In einer Umfrage [Stand: 29.10.2023, 11:00 Uhr] fanden 538 von 625 Fans (86,1 Prozent), dass diese Schuss-Aufgabe viel zu heftig und total gefährlich war. Lediglich 87 Zuschauer (13,9 Prozent) waren der Meinung, dass das völlig in Ordnung war.

Getty Images Axel Stein, Schauspieler

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

