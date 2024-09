"Duell um die Welt" kehrt im Oktober mit neuen Folgen zurück

Fans von Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt aufgepasst: Die beliebte TV-Show von Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) kehrt mit neuen Folgen zurück auf die Bildschirme. Bereits am 19. Oktober werden drei Folgen zur Primetime auf ProSieben zu sehen sein. Die Moderation des großen Duells übernimmt wie in den vergangenen Staffeln Jeannine Michaelsen (42). Unter Joko und Klaas werden sich außerdem noch einige weitere Gesichter mischen. Beispielsweise wird Rapper Ski Aggu (26) nach Japan reisen, um am traditionellen Naked Men Festival gemeinsam mit 9.000 weiteren nackten Menschen teilzunehmen, wie aus der Pressemitteilung des Senders hervorgeht.

Aber nicht nur auf Ski Aggu dürfen sich die Zuschauer freuen – auch Nina Chuba (25) muss sich innerhalb der drei neuen Folgen einer großen Herausforderung stellen. Die Musikerin bekommt die glorreiche Aufgabe, sich in einem gut gefüllten Comedy-Klub in England zum Gespött der Nation zu machen. Außerdem wird in der ersten Folge Moderator Checker Tobi nach Polen reisen – ebenso wie Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) –, Twitch-Streamer Papaplatte (27) verschlägt es nach Österreich und Mentalist Timon Krause (30) nach Thailand. Neben den gerade genannten Promis dürfen sich die Fans noch auf viele weitere Gäste freuen.

Bei "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" gilt es, möglichst viele Länderpunkte für sein Team zu sammeln. Das ist möglich, indem die Promis sich der vom Gegner, entweder von Joko oder von Klaas, ausgewählten Herausforderung stellen und die Aufgabe erfolgreich abschließen. Wer nun denkt, dass die Entertainer keinen Finger krümmen, liegt falsch! Joko und Klaas versuchen innerhalb des Studios Punkte zu gewinnen. Mit den sogenannten Studiospielen können sie ihren Punktestand gegebenenfalls erhöhen und sich so den Weltmeistertitel sichern.

