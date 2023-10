Daniel Radcliffe findet sein Leben als Papa "fantastisch"!

Daniel Radcliffe (34) spricht offen über sein Vaterdasein! Am Set von "Kill Your Darlings" hatten sich der Harry Potter-Star und seine Liebste Erin Darke vor über zehn Jahren kennen und lieben gelernt. Im vergangenen März machten dann erfreuliche News die Runde: Das Schauspielerpaar erwartete sein erstes gemeinsames Kind. Rund einen Monat später war es dann auch schon so weit. Mittlerweile ist der Kleine schon ein halbes Jahr alt. Wie geht es Daniel in seiner Rolle als Papa?

In der Show "Today with Hoda & Jenna" spricht der 34-Jährige über die ersten Monate als Vater – und kommt dabei gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Es ist fantastisch. Ich glaube, viele Leute haben gesagt: 'Überstehen Sie einfach die ersten sechs Monate, danach wird es besser.' Aber ich habe die ersten sechs Monate wirklich genossen", versichert Daniel. Sein Sohnemann sei für ihn "unglaublich", aber auch seine Partnerin "bewundert" er.

Wie stolz er auf Erin ist, machte der Filmstar bereits in einem vergangenen Interview deutlich. "Es ist eine verrückte Sache, aber es ist auch wirklich schön zu sehen, wie meine Freundin Mutter geworden ist. Es ist das Unglaublichste und Tollste, das man miterleben kann", schwärmt Daniel gegenüber E! News. Ihre neue Rolle als Eltern sei zwar auch anstrengend, aber Daniel genieße die Zeit mit seinem Sohn sehr.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2023

Getty Images Daniel Radcliffe im November 2022

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Weird: The Al Yankovic Story"

