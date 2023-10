Darum ist Amir Hosseiny jetzt bei "Bachelor in Paradise"

Zweite Chance auf die große Liebe! Amir Hosseiny suchte in der diesjährigen Staffel der Schweizer Bachelorette seine Traumfrau. Mit Yara Buol wollte es aber nicht klappen: Im Halbfinale war für den Hottie Schluss und er musste die Koffer packen. Bei Bachelor in Paradise könnte es diesmal klappen. Promiflash hat bei Amir nachgehakt: Warum macht er schon wieder bei einem Dating-Format mit?

"'Bachelor in Paradise' bietet eine weitere Gelegenheit, die Liebe zu finden und ich glaube daran, dass man im TV die wahre Liebe finden kann", verrät er im Promiflash-Interview. Eine Kuppelshow habe einen Vorteil: "Im echten Leben lernt man jemanden selten so intensiv kennen, 24/7 ohne Handys, ohne Einfluss von Freunden und Familie und ohne den Einfluss von Social Media. Der Fokus liegt da komplett auf der Kennenlernphase und darauf kommt es an."

Amirs größtes Ziel sei nach wie vor, die große Liebe zu finden. "Ich erhoffe mir von dieser Staffel, echte Verbindungen zu knüpfen und die Möglichkeit, die richtige Partnerin zu finden, die zu mir passt", wünscht er sich. Am Ende wolle er die Villa als Paar verlassen.

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny, "Bachelor in Paradise"-Kandidat





