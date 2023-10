"Bachelor in Paradise"-Amir und Adela kennen sich schon!

Ob sich die beiden näherkommen werden? Die neue Staffel von Bachelor in Paradise steht in den Startlöchern. Erneut wollen sich liebeshungrige Singles aus dem Bachelor- und Bachelorette-Kosmos auf die Suche nach ihrer großen Liebe machen und lernen sich im Paradies kennen. Dieses Jahr sind wieder welche aus der Schweiz dabei. Auch Amir Hosseiny und Adela Smajic (30) versuchen ihr Glück. Tatsächlich sind sich die beiden aber schon mal begegnet!

Amir war nämlich ein Kandidat in der diesjährigen Staffel der Schweizer Bachelorette. Offenbar wurde das Finale in großer Runde geschaut und Adela war die Moderatorin – denn auf Instagram teilte der Hannoveraner einen Schnappschuss mit der einstigen Bachelorette im Arm. Offenbar kennen sich die beiden schon! Ob sie bei "Bachelor in Paradise" womöglich miteinander anbandeln werden?

Adela selbst war schon 2018 die Protagonistin der Kuppelshow in der Schweiz gewesen. Das war aber nicht ihr einziger Fernsehauftritt: Im Jahr 2020 nahm sie nämlich an Promi Big Brother teil! Damals belegte sie jedoch nur den elften Platz. Amir hingegen war neben "Die Bachelorette" auch schon bei Take Me Out und "Date My Mom" dabei.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

RTL / Markus Hertrich Adela Smajic, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise" 2023

RTL / Markus Hertrich Amir Hosseiny

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im Juli 2023

