Das sind die festen Partner der "Barbie"-Hauptdarsteller

Es war das Thema des Sommers! Kein geringerer Film als Barbie sorgte in diesem Jahr für mehr Redebedarf. Der pinke Abenteuerfilm mit grandiosen Schauspielern wie Margot Robbie (33), Ryan Gosling (42) oder Kate McKinnon (39) ließ die Liebe zu und zwischen den Kult-Puppen wieder aufleben. Doch wie sieht es in Wirklichkeit aus – haben die Hauptdarsteller ihren echten Ken oder die wahre Barbie schon gefunden?

Margot Robbie

Diese Beauty hat ihren Partner auf jeden Fall schon gefunden. Im Jahr 2013 lernte Margot ihren zukünftigen Ehemann Tom Ackerley (33) am Setdes Kriegsdramas "Melodie der Liebe" kennen. Drei Jahre später heirateten sie in Byron Bay. Mittlerweile leben der Engländer und die gebürtige Australierin gemeinsam in Los Angeles. Beruflich ist Tom als Produzent und sogar ebenfalls als Schauspieler aktiv. An "Barbie" war er neben seiner Frau ebenfalls als Produzent beteiligt.

Ryan Gosling

Er ist bereits seit elf Jahren mit seiner Freundin Eva Mendes (49) zusammen. Die beiden Schauspieler lernten sich 2011 beim gemeinsamen Filmdreh von "The Place Beyond the Pines" kennen und verliebten sich ineinander. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Töchter, die 2014 und 2016 zur Welt gekommen sind. Der Durchbruch in Hollywood gelang der Kubanerin 2001 mit Denzel Washington (68) an der Seite in "Training Day". In den frühen 2000ern soll sie in den Medien den Titel der "Schönsten Latina der Welt" getragen haben.

Will Ferrell

Der 56-Jährige wird seit dem Jahr 2000 von seiner schwedischen Ehefrau Viveca Paulin durch sein Leben begleitet. Sie lernten sich bereits fünf Jahre zuvor im Schauspielunterricht kennen. Mittlerweile lebt das Paar mit ihren drei Söhnen teilweise in New York und Kalifornien. Die 54-Jährige war 1997 in dem berühmten Film "Money Talks - Geld stinkt nicht" auf der Leinwand zu sehen. Heute ist sie als Produzentin, Synchronsprecherin und sogar als Kunstsammlerin aktiv.

Kate McKinnon

Die Barbie ist im wahren Leben aktuell nicht in einer Beziehung. Bis vor wenigen Jahren war sie mit der Fotografin und Schauspielerin Jackie Abbott liiert. 2020 bedankte sich Kate bei der US-amerikanischen Talkmasterin Ellen DeGeneres (65) bei den Golden Globes für ihre Hilfe. Durch ihre TV-Sitcom "Ellen" habe die Komikerin gelernt, ihre Homosexualität zu akzeptieren.

Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2022

Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Anzeige

Getty Images Mattias Paulin Ferrell, Axel Paulin Ferrell, Will Ferrell, Viveca Paulin und Magnus Paulin Ferrell

Getty Images Kate McKinnon bei den Golden Globe Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de