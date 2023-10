Der "Friends"-Star Matthew Perry stirbt mit nur 54 Jahren!

Als Chandler Bing brachte er die Menschen zum Lachen! Matthew Perry (✝54) wurde 1994 mit der Serie Friends bekannt. An der Seite von Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59) und auch David Schwimmer (56) feierte er viele Jahre mit der Sitcom große Erfolge. Privat kämpfte der Schauspieler jedoch immer wieder mit Problemen und war viele Jahre drogenabhängig. In seinen Memoiren "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" blickte er auf die dunklen Zeiten seiner Karriere zurück. Nun wird jedoch Tragisches bekannt: Matthew ist gestorben!

Wie unter anderem TMZ berichtet, wurde Matthew am gestrigen Abend von seiner Assistentin nicht ansprechbar in seinem Haus entdeckt. Daraufhin habe sie die Polizei und den Krankenwagen gerufen. Die Helfer vor Ort konnten ihn jedoch nicht mehr retten. Zu diesem Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Hollywoodstar in seinem Whirlpool ertrunken ist. Vor Ort sollen keine Drogen gefunden worden sein, wie mehrere Insider berichten. Eine Bestätigung dessen von der Polizei steht aber noch aus.

Die Ermittlungen zu Matthews plötzlichem Tod laufen aktuell noch. Es ist noch unklar, was genau passiert ist. Der 54-Jährige soll Berichten zufolge am Tag unterwegs gewesen sein und sei dann nach Hause gekommen. Dort habe er seine Assistentin losgeschickt, um Besorgungen zu machen. Die Eltern des TV-Stars sollen vor Ort bereits eingetroffen sein.

Getty Images Der "Friends"-Cast

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

