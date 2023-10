Die "Friends"-Produktion trauert um Matthew Perry (†54)

Diese traurigen News haben wirklich alle geschockt: Schauspieler Matthew Perry (✝54), bekannt als Chandler Bing aus der beliebten Serie Friends, ist am Samstag gestorben. Ersten Informationen zufolge soll der Hollywoodstar von seinen Angestellten leblos in seinem Whirlpool aufgefunden worden sein. Im Netz drückten schon Fans und Stars ihre Trauer aus – und so nun auch die Produktion der Erfolgs-Sitcom "Friends"!

Via Instagram melden sich die Verantwortlichen der Show sowie das Produktionsteam Warner Bros. TV mit einem emotionalen Statement zu Wort. "Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod von Matthew Perry erfahren. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans", heißt es im Netz.

Auch Selma Blair (51), eine gute Freundin des verstorbenen Hollywoodstars, kann den Verlust nur schwer verkraften. Sie ringt ebenfalls auf Social Media nach den richtigen Worten. "Mein ältester Freund. Wir alle liebten Matthew Perry – und ich ganz besonders. Jeden Tag. Ich liebte ihn bedingungslos. Und er mich. Und ich bin gebrochen", schreibt sie zu einem Selfie von Matthew und sich.

