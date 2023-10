Kylie Jenner lächelt schon bei dem Gedanken an Timothée!

Sie schwelgt wohl in Erinnerungen! Kylie Jenner (26) scheint dank ihrer Beziehung mit Timothée Chalamet (27) auf Wolke sieben zu schweben. Die beiden Turteltauben daten sich bereits seit einem halben Jahr. Sie gehen gemeinsam zu Tennisspielen oder Konzerten – seit dem Beyoncé-Konzert in Los Angeles zeigen sie der Öffentlichkeit, wie verliebt sie sind. Kylie kann allein bei dem Gedanken an ihn nicht aufhören zu lächeln!

Der Keeping up with the Kardashians-Star ist wohl superverliebt. In einem Interview mit dem Wall Street Journal Magazin wird sie kurzerhand auf den 2021 herausgebrachten Film Dune angesprochen, in dem ihr Geliebter den Hauptcharakter verkörpert. In Gedanken bei ihrem Timothée kann sich die Selfmade-Milliardärin das Lächeln kaum verkneifen. "Ich liebe den Film", verrät sie mit einem verlegenem Schmunzler. Über den aktuellen Stand der Beziehung mit dem Schauspieler verrät sie allerdings nichts.

Bei dem Beauty-Mogul scheint das Leben aktuell richtig gut zu laufen. Die glücklich Vergebene hat verraten, dass sie ihre erste eigene Modemarke Khy auf den Markt bringt. Wann die ersten Looks ihrer Fashionbrand verfügbar sind, gab die 26-Jährige allerdings noch nicht bekannt.

Anzeige

Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Anzeige

Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Anzeige

Kylie Jenner blickt lasziv

Anzeige



