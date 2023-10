Nach Biografie-Erfolg: Britney Spears kündigt neuen Song an!

Das dürfte ihre Fans wohl sehr freuen! Seit wenigen Tagen ist Britney Spears (41) Biografie "The Woman in Me" auf dem Markt. Das Buch, in dem sie über ihre Beziehungen sowie die Vormundschaft ihres Vaters auspackt, ist schon jetzt ein absoluter Bestseller. An den Erfolg will die "Piece of Me"-Interpretin jetzt offenbar direkt anknüpfen: Es gibt bald vielleicht neue Musik von Britney!

"Ich habe einen neuen Song geschrieben! 'Hate You To Like Me'!", freut sich die 41-Jährige auf Instagram und teilt dazu ein Selfie von sich in jüngeren Jahren. Der Titel kann mit "Hasse dich, um mich zu lieben" ins Deutsche übersetzt werden. Einen Streit habe Britney aber mit niemandem, wie sie mit kryptischen Worten erklärt: "Ich bin nur ein Narzisst in einer selbst eingeforderten, egoistischen Art und Weise."

Zuletzt hatte Britney Spears im Juli einen Song rausgebracht. "Mind Your Business" featuring Will.i.am (48) von den Black Eyed Peas. Doch dieser schnitt bei den Fans nicht besonders gut ab. "Der Song ist so schlecht. Klingt wie ein schlechtes Demo" und "Das hätte nie passieren dürfen", lauteten nur einige Kommentare im Netz.

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

