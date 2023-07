Britney Spears und Will.i.am bringen gemeinsamen Song heraus

Großartige Neuigkeiten für alle Musik-Fans! Seit Ende der 1990er-Jahre ist Britney Spears (41) aus der Musikwelt kaum wegzudenken. Während sie den Höhepunkt ihrer Karriere in den 2000er-Jahren gefeiert hatte, ist sie auch heute noch in aller Munde. Auf neue Musik warteten Fans allerdings lange vergebens – bis jetzt. Für ihr aktuelles Projekt holte sich die Princess of Pop einen großen Namen ins Boot. Gemeinsam mit Will.i.am (48) veröffentlicht Britney einen brandneuen Song.

Für "Mind Your Business" tun sich die "Oops!... I Did It Again"-Interpretin und der Black Eyed Peas-Frontmann erneut zusammen. Der Song, der Synthie-Pop mit Dance vereint, schlägt einen ganz neuen Ton an – dabei überzeugt er vor allem durch seinen rhythmischen Beat. Die Single ist die jüngste in einer Reihe von Kollaborationen der beiden Superstars. In der Vergangenheit veröffentlichten Britney und Will.i.am bereits gemeinsame Hits wie "Scream & Shout".

In den sozialen Medien äußern sich Musik-Fans zahlreich zu der Neuveröffentlichung: Und diese schneidet dabei eher weniger gut ab. "Der Song ist so schlecht. Klingt wie ein schlechtes Demo" und "das hätte nie passieren dürfen" sind nur einige der Kommentare auf dem Instagram-Profil von Will.i.am. Dennoch finden sich zwischen all dem auch vereinzelt positive Rückmeldungen: "Ich liebe den Song."

Getty Images Britney Spears im Jahr 2014

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images Will.i.am beim "The Voice"-Fotocall

Getty Images Britney Spears im April 2018 in Kalifornien

